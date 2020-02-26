الصحة الأردنية تنصح بارتداء (الشماغ) كبديل للكمامات الطبية

2020/02/26 | 11:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تناقلت وسائل اعلام اردنية، اليوم الأربعاء، مقترح وزير الصحة الأردني سعد جابر، بارتداء الشماغ في سبيل الوقاية من كورونا وتأكيده بانه يقوم بدور الكمامة.

ودعا جابر، في حديث للتفزيون الرسمي الأردني، الأردنيين لـ"العودة إلى أصولهم"، قائلا: "خلينا نرجع لأصولنا ونلبس الشماغ، فهو فعال ويمنع التقبيل وهذا شيء إيجابي".

وأضاف أن "اللجنة الوطنية والفرق الطبية تقول إن الشماغ فعال مثله مثل الكمامة، ويغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل مستمر".

وأكد جابر أن الأردن منع تصدير الكمامات والمواد الطبية الخاصة بالوقاية من الفيروس خارج المملكة.

وتابع أنه "تم منح تصاريح لمصنعين لصناعة الكمامات، أحدهما يصنع كمامات فعالة لمدة شهر، لكن سعرها قد يكون مرتفعا وربما يصل إلى 25 دينارا (حوالي 35 دولارا)، والآخر يصنع كمامات يومية".

ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه فيروس كورونا الخطير بالانتشار في عدة دول مجاورة للأردن، مثل لبنان وإسرائيل.

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