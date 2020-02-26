قرى شبكية تعاني من الإهمال، رغم مرور أكثر من سنتين على التحرير، ومشاريع إعادة الاعمار

2020/02/26 | 11:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي ان القرية مهما اتجهت نحو الأفضل من المؤكد اذا ما قرنت بالمدينة فسوف تبقى لا شيء بالمقارنة مع المدينة، وهناك تراجع ملحوظ في حال القرى نفسها قبل وبعد احداث 2014 اثناء دخول عصابات داعش الى نينوى، وفقد الأغلب جميع ما يملك، ومع هذا هم يأملون ان تلقى قراهم استحسانا.

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