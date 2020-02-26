2020/02/26 | 11:30 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: البرلمان لم يحدد طبيعة التصويت ان كان علنيا او سريا في جلسة منح الثقة للحكومة غدا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 11:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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