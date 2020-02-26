الحكمة يؤكد مشاركته بجلسة منح الثقة لحكومة علاوي

2020/02/26 | 11:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تيار الحكمة ، مشاركته في جلسة التصويت لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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