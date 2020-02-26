خاص لـ”العهد نيوز”.. تحرك نيابي لاستعادة سيادة العراق من التدخل الامريكي

2020/02/26 | 11:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، عن تحرك نيابي لاستعادة السيادة العراقية من قضية التدخل الأمريكي السافر، فيما بين أن جميع الطرق القانونية والدستورية متاحة أمامنا لكبح جماح التدخل الامريكي بشؤون وسيادة البلاد.وقال ذيبان في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الأربعاء ان “قرار مجلس النواب باخراج القوات الأمريكية والأجنبية عامة ملزم تنفيذه للحكومة […]

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