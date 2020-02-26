تفاصيل الحكم على امرأة قتلت زوجها بالتعاون مع عشيقها

2020/02/26 | 11:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق امرأة وعشيقها عن جريمة قتل زوجها.وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “المدانة اعترفت بانها اتفقت مع عشقيها بقتل زوجها (المجنى عليه) مقابل اعطاءه مبلغ ثلاثة الاف دولار”، […]

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