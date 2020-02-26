القانونية النيابية لـ”العهد نيوز”: الفصل التشريعي القادم سيكون الفصل بتشريع القوانين

2020/02/26 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر، أن الفصل التشريعي القادم سيكون زاخر من حيث تشريع القوانين المهمة، فيما بين أن هناك قوانين مهمة أجلت سابقا سيتم تمريرها خلال الجلسات القادمة.وقال خدر في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الأربعاء، ان “الفصل التشريعي القادم سيكون زاخر من حيث تضمين قوانين مهمة على جدول أعمال المجلس”.وأشار […]

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