الدفاع المدني تقوم بحملة للتطهير من كورونا

2020/02/26 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد انطلقت مديرية الدفاع المدني العامة، بحملة واسعة للتطهير من فيروس كورونا من خلال فرق (CBRN) التابعة للمديرية.وقال بيان للوزارة، ان “هذه الحملة تمثل اسناد لفرق وزارة الصحة في المراقد الدينية والمجمعات التجارية والمعاهد والكليات ومرأب العجلات واماكن التظاهرات”.واهاب البيان “كافة الإخوة المواطنين إلى الإلتزام بالوصايا والارشادات الصحية والتوعوعية الخاصة بمنع […]

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