2020/02/26 | 11:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الانواء الجوية العراقية اليوم الاربعاء، عن حالة الطقس لغاية الاحد المقبل، فيما اشارت الى انه سيشهد تساقط امطار مع تذبذب في درجات الحرارة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. امطار وتذبذب بدرجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. امطار وتذبذب بدرجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).