السياسيين أضعفوا رئيس الوزراء العراقي من محتواه + فيديو

2020/02/26 | 11:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (العالم) 2020.02.26 – أكد الكاتب والباحث السياسي العراقي أبوفراس الحمداني أن فشل رؤساء الوزراء العراقيين في إداء مهامهم إنما هو فشل الطبقة السيا...

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