تفاؤل نيابي في البرلمان العراقي على منح الثقة لحكومة علاوي + فيديو

2020/02/26 | 11:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.02.26 – أشار النائب العراقي عن تحالف "سائرون" حسن جلال الكناني إلى وجود توافق من مختلف مكونات الطيف العراقي داخل البرلمان للتصويت...

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