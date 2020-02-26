الصدر يستفزُ العراقيين بإلغاء تجميد “جيش المهدي” والعودة إلى “البطة”

2020/02/26 | 11:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الحل نت لم تمضِ أكثر من 24 ساعة على إجراء زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر، حواراً متلفزاً مع فضائية “الشرقية” العراقية، الذي أعاد من خلاله للعراقيين سلسلة الذكريات الموجعة

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