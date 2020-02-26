2020/02/26 | 11:50 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خبير: القانون يجيز حجر المصابين بفيروس "الكورونا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 11:50.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير: القانون يجيز حجر المصابين بفيروس "الكورونا") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير: القانون يجيز حجر المصابين بفيروس "الكورونا") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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