لأول مرة في تاريخ المملكة.. بطولة لكرة القدم النسائية في السعودية  

2020/02/26 | 11:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أطلقت المملكة العربية السعودية دوري كرة القدم للسيدات اللائي يبلغن من العمر 17 عامًا أو أكبر، وفقًا للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.وسينظم الموسم الافتتاحي لدوري كرة القدم النسائي الرسمي في الرياض وجدة والدمام “مع إمكانية الاعتماد أكثر على التسجيلات”، وفق ما أفاد به الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، في بيان.وقال الأمير خالد […]

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