ضبط براد يحتوي على مواد غذائية تالفة في كمرك ام قصر الشمالي

2020/02/26 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت الهيئة العامة للكمارك ، من تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي من ضبط براد يحتوي على مواد غذائية تالفة ( برتقال ) مصري المنشأ مخالفاً للضوابط والتعليمات النافذة.وقال بيان للهيئة، انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ”.يذكر ان […]

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