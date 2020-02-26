انتخاب نائب لرئيس الحكومة المحلية لعاصمة اقليم كوردستان

2020/02/26 | 11:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة اربيل في جلسة عقدها اليوم الاربعاء وبالاغلبية على اختيار مسعود كارش لمنصب نائب رئيس الحكومة المحلية للشؤون الفنية.

وكان كارش يشغل سابقا منصب مدير عام الماء والمجاري في وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان.

وقال مصدر محلي لشفق نيوز، ان 23 عضوا في مجلس محافظة اربيل صوت بالموافقة على انتخاب كارش لمنصب نائب محافظ اربيل للشؤون الفنية بينما صوت 5 اعضاء اخريت بالرفض.

وتعهد كارش في تصريح صحفي عقب الجلسة ببذل الجهود ب في العمل على تقديم الخدمات الى الاقضية والنواحي في محافظة اربيل كافة.

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