نائب عن سائرون يدعو معارضي حكومة علاوي لعدم الإصرار على ’’المحاصصة’’ ويحذر من أزمة جديدة

2020/02/26 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا عضو مجلس النواب، عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الأربعاء (26 شباط 2020) "معارضي" حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي إلى عدم الإصرار على ’’المحاصصة’’، فيما حذر من أزمة جديدة.

وقال الشمري، في بيان، ان "أوضاع البلاد لا تحتمل أي أزمات جديدة"، مبينا أن "عدم التصويت على الكابينة الوزارية ضمن الفترة الدستورية سيدخل البلاد بأزمة أخرى".

وأضاف، أن "هناك توافقا سياسيا داخل مجلس النواب على تمرير الكابينة ومنحها الثقة من أجل العمل على تنفيذ مطالب الشارع والمرجعية بالتهيئة للانتخابات المبكرة".

ودعا "الكتل السياسية المعارضة للحكومة الجديدة ترك الإصرار على المحاصصة واشتراط منح المناصب لضمان منح الثقة وعليها وضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار".





وفي وقت سابق من اليوم، رجح النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، تأجيل جلسة مجلس النواب، يوم غد الخميس، المقررة للتصويت على كابينة علاوي الوزارية، بسبب تأخر ارسال أسماء المرشحين.

وقال محمد البلداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "من المفترض على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أن يرسل أسماء الكابينة الوزارية إلى مجلس النواب لكي يطلع عليها أعضاء البرلمان"، مبيناً أن "رئاسة البرلمان حددت يوم الخميس لعقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة علاوي، بشرط وصول الكابينة الوزارية قبل 48 ساعة من التصويت".

واضاف البلداوي، أن "رئاسة البرلمان وفي حال عدم وصول الكابينة، ستؤجل جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة إلى يوم الأحد المقبل، وسيبقى علاوي ملزماً بإرسال الكابينة الوزارية إلى المجلس قبل 48 ساعة، وبخلاف ذلك ايضاً ستؤجل الجلسة".

وتابع، أن "تأخير اسماء الكابينة الوزارية لا يصب في مصلحة رئيس الوزراء المكلف، خصوصاً انه طلب من البرلمان عقد جلسة خاصة للتصويت على حكومته، وهذا يعني انه اكمل الكابينة الوزارية".

وشدد النائب عن تحالف الفتح، أن "علاوي ملزم بإرسال اسماء الوزراء مع سيرهم الذاتية، إضافة الى ارسال ملفات خاصة بالتحقق من ملفات المرشحين من هيأة المساءلة والعدالة وهيأة النزاهة وكذلك القيود الجنائية".

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وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &qu

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