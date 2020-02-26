اتحاد الكرة يقرر استمرار دوري الكرة الممتاز بحضور الجمهور لحين وصول تبليغات

2020/02/26 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الاربعاء(26 شباط 2020)، عن استمرار منافسات دوري الكرة الممتاز بحضور الجمهور لحين وصول تبليغات من الجهات المعنية.

وكان المكلف بادارة اتحاد الكرة احمد عباس قد صرح امس الثلاثاء بأن دوري الكرة الممتاز سيجري من دون جمهور.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، " تستمر مباريات الدور الثالث لدوري الكرة الممتاز بحضور الجمهور الى الملاعب لحين وصول كتاب رسمي من الدوائر ذات العلاقة يبين الموقف والتصرف المطلوب على ضوء المستجدات اللاحقة وحمى الله بلدنا وشعبنا من كل سوء".

ويفتتح اليوم الاربعاء الدور الثالث بلقاء واحد يجمع الشرطة وبغداد على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الرابعة والنصف عصرا.

بغداد اليوم- متابعة

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء على ملعبه "سانتياجو برنابيو" منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة عند الساعة 11:00 بتوقيت بغداد المحلي وتنقل على

بغداد اليوم - متابعة

تقاسم فريقا نابولي الايطالي وبرشلونة الاسباني اليوم الاربعاء، (26 شباط 2020) بالتعادل 1-1، في لقاء جرى على ملعب سان باولو في ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، فيما خرج بايرن ميونخ الالماني منشيا من ملعب مضيفه تشيلسي ا

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مقرب من اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء، (25 شباط 2020)، إن اتحاده تلقى اشعارا يتضمن قائمة اسماء عدد من الشخصيات لغرض اختيار منها لجنة مؤقتة لقيادة الكرة العراقية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتحا

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