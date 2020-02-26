الصدر: فاسدو الشيعة والسنة والكرد لا يمثلون مكوناتهم ولن يفرقنا إرهابهم وفسادهم

2020/02/26 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء (26 شباط 2020)، ان فاسدي الشيعة والسنة والكرد لا يمثلو...





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