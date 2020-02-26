الصدر يهاجم

2020/02/26 | 11:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد هاجم زعيم التيار الصدري، اليوم الاربعاء، ما اسماهم فاسدي الشيعة والسنة والكرد، فيما أكد أنهم لا يمثلون إلا انفسهم ولن يغرقنا ارهابهم وفسادهم، حسب تعبيره.

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