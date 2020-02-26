اقليم كردستان يوقف دخول الكروبات السياحية الى اراضيه

2020/02/26 | 11:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستانأعلنت هيئة السياحة في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء ايقاف دخول الكروبات السياحية الى اراضي الاقليم من باقي مناطق العراق بسبب تسجيل اصابات بكورونا.وقال باسم الهيئة نادر روستيي في بيان اليوم انه "للحفاظ على سلامة المواطنين في اقليم كردستان تم ايقاف دخول الكروبات السياحية فقط الى الاقليم وذلك بدءا من اليوم الاربعاء 26 شباط 2020 والى اشعار آخر ".واشار الى "السماح للعوائل القادمة بمركباتهم الشخصية بالفحص الطبي والدخول الى الاقليم كإجراءات احترازية للوقاية من مرض كورونا".وقررت حكومة اقليم كردستان تعطيل الدوام في الجامعات والمدارس ورياض الاطفال والحضانات الخاصة ومعاهد اعادة التأهيل في وزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرابة شهر ضمن التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.وسجلت كل من محافظتي النجف وكركوك اصابة خمسة اشخاص بفيروس كورونا المستجد احدهم طالب للعلوم الدينية ايراني الجنسية والاخرون يمثلون اسرة واحدة زاروا ايران مؤخرا.

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