2020/02/26 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان الكويتى عبد الله بوشهرى يدخل الحجر الصحى بسبب كورونا (المستقلة) – منى شعلان/خضع الفنان الكويتي عبد الله بوشهري ، للحجر الصحي ، في الكويت بعد عودته من إيران، وذلك لتفشى فيروس كورونا بها خلال الأيام الماضية ، لكي يخوض أيام العزل للتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس “كورونا”.وهو أمر طبيعي تقوم به […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنان الكويتى عبد الله بوشهري يدخل الحجر الصحى بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنان الكويتى عبد الله بوشهري يدخل الحجر الصحى بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).