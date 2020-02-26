لماذا تقيم أميركا قاعدة عسكرية في أربيل؟.. روبرت فورد

2020/02/26 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب السفير الأميركي السابق لدى سوريا والجزائر والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن روبرت فورد: دائماً ما أشعر بالانبهار تجاه العراق، وتنوع ثقافته، فهو بلد يتميز بإرث طويل وثري.ولا أتوانى هنا عن إعلان إعجابي بشجاعة شبابه الساعين نحو تجديد الحياة السياسية بالبلاد.ونقف جميعاً في انتظار معاينة ما إذا كان مجلس النواب […]

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