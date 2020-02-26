عمار الحكيم يلقي خطاباً لأعلان موقفه من حكومة علاوي

2020/02/26 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الأربعاء، ان الحكيم سيعلن موقفه من حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم.وذكر المكتب في بيان تلقته المستقلة، أن “السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، سيلقي خطابا مهما بمناسبة يوم الشهيد العراقي اليوم الاربعاء 26/2/2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً”.وأضاف أن […]

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