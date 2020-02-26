تمديد ساعات فتح الخضراء من الـ6 صباحا الى 12 ظهراً ومن الـ 2 ظهراً الى 10 مساءً

2020/02/26 | 12:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي عن تمديد ساعات فتح الخضراء من السادسة صباحا الى 12 ظهراً ومن الثانية ظهراً الى 10 مساءً

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