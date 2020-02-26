بعد سيطرته على كفرنبل، “الجيش السوري” يتابع تقدمه ويسيطر على خمس قرى بريف إدلب

2020/02/26 | 12:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطر “الجيش السوري” على خمس قرى بريف إدلب الجنوبي، بعد مواجهات مع فصائل المعارضة، التي تشهد صفوفها انهياراً عسكريّاً في الشمال السوري.وأفادت مصادر عسكريّة بأن مجموعات “#الجيش_السوري” دخلت صباح

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