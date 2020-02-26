“كورونا” يزعج الكرد.. تعليق أعياد نوروز في إقليم كردستان

2020/02/26 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن محافظ أربيل، في إقليم كردستان، فرست صوفي، اليوم الأربعاء، تعليق احتفالات العيد القومي الكردي “نوروز” ، ضمن إجراءات الوقاية من العدوى بفيروس كورونا.وقال محافظ أربيل، صوفي خلال مؤتمر صحفي، إن “تعطيل الدوام في إقليم كردستان، لا يزال ضمن إطار الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ومازالت الإجراءات مستمرة”.

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