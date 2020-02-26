الصحة الأميركية تستعد لمواجهة تفشي “كورونا” في الولايات المتحدة وتطالب المشرعين بالاستعداد

2020/02/26 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة دعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين إلى الاستعداد لانتشار فيروس “كورونا”، بعد ظهور إصابات في عدد من البلدان الأخرى.وقالت مديرة أمراض الجهاز التنفسي في المراكز الأمريكية، نانسي ميسونير، إن “بيانات الأسبوع المنصرم عن تفشي كورونا في بلدان أخرى زادت من مستوى القلق، والتوقعات لدينا بأننا على وشك أن نشهد […]

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