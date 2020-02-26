بالفيديو ..

2020/02/26 | 12:55 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أضرم كويتي النار في سيارة دورية أمنية، بعد احتجازها له داخلها، وذلك رغبة منه في الانتقام.

ووفق المعلومات، فإن دورية أمنية اشتبهت بأحد الأشخاص كان في حالة غير طبيعية، وقامت بإيقافه، حيث تبين أنه كويتي الجنسية، وحجزته داخل سيارة الدورية، تمهيدا لنقله إلى مركز الشرطة، إلا أن الكويتي...

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