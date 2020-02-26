فرنسا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/02/26 | 12:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت فرنسا أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، توفي فرنسي بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا في باريس ليل الثلاثاء الأربعاء.

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