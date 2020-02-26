علاوي يعد بأن تكون حكومته ’’أول كابينة من المستقلين’’ ويؤكد: التصويت عليها يوم غد

2020/02/26 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

غرّد المكلف برئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، الأربعاء (26 شباط 2020)، بشأن جلسة التصويت على الحكومة المرتقبة، والتي من المزمع التصويت عليها في الجلسة الاستثنائية التي من المقرر عقدها يوم غد.

وقال علاوي في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، "سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء نزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته".

وأضاف، أن "غداً موعد إلتقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع".

وتابع علاوي: "غداً سوياً شعباً ونواباً ومرشحين وقوى سياسية وطنية سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر قوي وأبي".

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب لطيف، الأربعاء (26 شباط 2020)، وصول 36 مواطناً عراقياً من إيران والصين يوم أمس، مشيراً إلى حجرهم داخل مستشفى الفرات في بغداد.

وقال لطيف في منشور على صفحته في "فيسبوك" تابعته (بغداد ال

بغداد اليوم-بغداد

وجهت وزارة الخارجية، الأربعاء (26 شباط 2020)، سفارات العراق في سبع دول بإيقاف منح سمات الدخول للوافدين باستثناء العراقيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدداً من دول العالم شهدت

بغداد اليوم - بغداد

حذر رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الثلاثاء (25 شباط 2020)، من مخطط لافشال تمرير الكابينة الوزارية.

وقال علاوي في تغريدة له، "لقد وصل إلى مسامعي ان هناك مخططاً لافشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في

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