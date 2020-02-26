2020/02/26 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- أربيل

أعلن محافظ أربيل، في إقليم كردستان، فرست صوفي، الأربعاء (26 شباط 2020)، تعليق احتفالات العيد القوم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أربيل تعلق احتفالات أعياد ’’نوروز’’ لهذا العام منعاً لانتقال كورونا وتفشيه بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أربيل تعلق احتفالات أعياد ’’نوروز’’ لهذا العام منعاً لانتقال كورونا وتفشيه بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).