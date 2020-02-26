الاستخبارات تلقي القبض على عصابة لتهريب العجلات في البصرة

2020/02/26 | 13:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن القبض على عصابة لتهريب العجلات المخالفة لشروط الاستيراد (دون الموديل) في محافظة البصرة.وقالت الوكالة في بيان لها، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ألقت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في البصرة والتابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على عصابة لتهريب العجلات المخالفة لشروط الاستيراد (دون الموديل)".وأضافت، أنه "تم متابعة هذه العصابة خلال تواجدها في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة وبعد خروجها متوجهة الى وكر لها، وبعد التحقيق مع افراد العصابة المكونة ثلاث متهمين، اعترفوا بوجود ساحة لمبيت السيارات تحتوي على (٣٢) عجلة مختلفة مهربة و(٨)شاحنات و(٨)حاويات و(٤)عجلات".وأكدت "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعجلات والشاحنات وارفق مع الاوراق التحقيقيه، وأصدر القاضي قرار بتوقيف المتهمين وفق المادة (١٩٤) كمارك".

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