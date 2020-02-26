نائب يتهم عبد المهدي بمخالفة النظام الداخلي لمجلس الوزراء

2020/02/26 | 13:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اتهم عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، رئيس الوزراء عادل المستقيل عبدالمهدي، بمخالفة نص المادة من النظام الداخلي لمجلس الوزراء والتي تمنع إعادة تكليف المناصب العليا.ويحملهما التبعات القانونية اللازمة لهذه المخالفة.وقال المحمداوي في بيان ، أن “المادة ٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لسنة ٢٠١٩ نصت على أن يستمر مجلس […]

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