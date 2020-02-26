2020/02/26 | 13:03 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايقاف الضخ من مشروع ماء حي الحسين في البصرة اعتبارا من مساء اليوم بسبب اعمال صيانة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 13:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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