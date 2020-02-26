إدارة الزوراء: لا حلول للأزمة المالية في الوقت الراهن

2020/02/26 | 13:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح الأمين المالي لنادي الزوراء الرياضي شاكر الجبوري أن الأزمة المالية لنادي الزوراء مستمرة ،ولا يمكن حلها في الوقت الحالي .

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