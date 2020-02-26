محمد علاوي “متفائلًا”: غدًا ستمرر الكابينة ونطوي صفحة المحاصصة!

2020/02/26 | 13:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، متفائلًا حيث أكد ان يوم غد سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين اكفاء نزيهين.وقال علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر ورصدتها “يس عراق”، إن “غدا سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين اكفاء ونزيهين سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته”.وأضاف: “غدا […]

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