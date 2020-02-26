علاوي: غدا التصويت على الكابينة الحكومية

2020/02/26 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أن التصويت على الكابينة الحكومية سيكون يوم غد الخميس، مشيرا الى ان البلاد ستطوي غدا "صفحة المحاصصة".

وكتب علاوي على موقع "تويتر"، "غدا بمشيئة الله سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء ونزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته".واضاف "غدا موعد إلتقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع"، بحسب تعبيره.





وتابع علاوي قائلا ، "غدا سويا شعبا ونوابا ومرشحين وقوى سياسية وطنية سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر قوي وأبي".



وحددت رئاسة البرلمان، يوم غد الخميس، موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، واعلنت تسلمها السير الذاتية للوزراء والمنهاج الحكومي لدراسته من قبل لجنة مشكلة قبل موعد الانعقاد.وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح ، مطلع شباط 2020، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، خلفا لعبد المهدي.





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