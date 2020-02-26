2020/02/26 | 13:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد خصصت شركة توزيع المنتجات النفطية كميات من النفط الأبيض لمخيمات العوائل النازحة المتواجدة في محافظات نينوى، كركوك وديالى لتغطية إحتياجاتهم من المنتوج في موسم الشتاء وتذليل الصعوبات التي تواجههم .وقال وكيل مديرعام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، ان “الحصة المخصصة للنازحين من مادة النفط الأبيض بلغت (200) لتراً لكل عائلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتجات النفطية تخصص 200 لتراً من النفط الأبيض للعوائل النازحة في نينوى وكركوك وديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتجات النفطية تخصص 200 لتراً من النفط الأبيض للعوائل النازحة في نينوى وكركوك وديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).