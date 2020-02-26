قائممقام الحبانية لـ”العهد نيوز”: استنفار الدوائر الخدمية لسحب المياه المتراكمة

2020/02/26 | 13:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، اليوم الاربعاء، عن استنفار كافة الدوائر الخدمية في المحافظة لمعالجة المياه المتراكمة جراء هطول امطار غزيرة شهدتها المحافظة ليلة امس.وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “كافة الدوائر الخدمية في عموم مدن الانبار استنفرت كافة امكانياتها من اجل سحب كميات الامطار […]

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