بعد تعليق أعياد “نوروز”.. سلطات الإقليم تتخذ قرارًا يخص دخول السياح إلى كردستان للوقاية من “كورونا”

2020/02/26 | 13:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق” بغداد أعلن المتحدث باسم هيئة السياحة في اقليم كردستان، نادر روستي، اليوم الأربعاء، إيقاف دخول الكروبات السياحية الى اقليم كردستان للوقاية من “كورونا”.وقال روستي في بيان تلقته “يس عراق”للحفاظ على سلامة المواطنين في اقليم كردستان تم ايقاف دخول الكروبات السياحية فقط الى الاقليم وذلك بدءا من اليوم الاربعاء 26 شباط 2020 والى […]

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