اردوغان يصعَد: لن نتراجع خطوة في إدلب

2020/02/26 | 13:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

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