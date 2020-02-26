مصدر يكشف لـ”العهد نيوز” خفايا اعتقال قائد الفوج الثاني في الحشد الشعبي بالأنبار

2020/02/26 | 13:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أفاد مصدر امني في حشد محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، بأن الرواية التي تحدثت عن وجود مذكرة اعتقال صادرة بحق احد شيوخ الأنبار والقيادي في الحشد الشعبي الذي اعتقل فجر الاثنين، من قبل القوات الأمريكية عارية عن الصحة، مؤكداً أن القوات الأمنية المسؤولة على الملف الامني للناحية باستطاعتها اعتقاله دون الاستعانة بالقوات […]

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