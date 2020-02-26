2020/02/26 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي خرافتا الديمقراطية والدولة المدنية ؟ عبدالاميرالركابي في قلب ثورة مابين النهرين التشرينية العراقية 2019، مايزال هم انبثاق البديل عن السائد والمتداول يورث انماطا من البداهية وانعاش الاعتياد، بمقدمتها النداء للديمقراطية والدولة المدنية، وهما نداءات ظلا حاضرين من زمن سطوة الايديلوجيات الجاهزه المنقولة، لدرجة انه مايزال من غير الوارد القول جهارا بان العراق غير مؤهل لاقامة نظام ديمقراطي لاموض......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالامير الركابي - خرافتا الديمقراطية والدولة المدنية؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبدالامير الركابي - خرافتا الديمقراطية والدولة المدنية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).