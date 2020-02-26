2020/02/26 | 13:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الحل نت لم يهدأ الحديث السياسي عن تواجد #القوات_الأميركية في المعسكرات العراقية، إذ ما تزال التصريحات متباينة بشأن تواجدها، ففي الوقت الذي ترفض فيه القوى السياسية المقربة من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني: خروج القوات الأميركية من العراق يعني عودة “داعش”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني: خروج القوات الأميركية من العراق يعني عودة “داعش”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).