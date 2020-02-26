وزير الخارجية يُوجّه سفارات العراق في سبع دول بإيقاف منح سمات دخول للوافدين

2020/02/26 | 13:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد وجه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الأربعاء، سفارات العراق في سبع دول بإيقاف منح سمات دخول للوافدين واستثناء العراقيين الوافدين من هذه الدول.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، أن “وزير الخارجية وجه سفارات العراق في الصين، وإيران، وتايلند، وكوريا الجنوبيّة، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة بإيقاف منح سمات دخول للوافدين”....

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