2020/02/26 | 13:23 - المصدر: عين العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر معلقاً على لقاء الصدر: "الگصگوصة" هي من يحكم البلاد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر معلقاً على لقاء الصدر: "الگصگوصة" هي من يحكم البلاد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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