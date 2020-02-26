شاهد: جامعة النهرين “متشحة بالسواد” لتأبين فقيدها الذي قُتل في أحداث الخلاني يوم أمس

2020/02/26 | 13:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اتشحت جامعة النهرين اليوم الاربعاء، بالسواد اساتذة وطلابا وموظفين، حدادًا على فقيدهم الطالب محمد علي مختار، الذي سقط برصاص حي في أحداث ساحة الخلاني يوم أمس.وأظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، وقوف كوادر واساتذة وطلاب جامعة النهرين، وقفة حداد كبيرة طغى عليها السواد والحزن، على الفقيد الراحل محمد علي مختار، […]

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