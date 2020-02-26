محمد توفيق علاوي “سنطوي غداً صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر قوي وأبيّ”

2020/02/26 | 13:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي “اننا سنطوي غدا صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر قوي وأبيّ”.وقال علاوي في تغريدة له على تويتر ” غدا بمشيئة الله سيكون التصويت على اول كابينة من مرشحين مستقلين اكفاء ونزيهين، … Readmore

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