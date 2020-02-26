كورونا ايران.. 19 حالة وفاة و139 إصابة

2020/02/26 | 13:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهان بور، اليوم الأربعاء، في بيان على التلفزيون الرسمي إن 19 شخصا إجمالا لقوا حتفهم وأصيب 139 بفيروس كورونا المستجد في إيران.وشهدت إيران أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس خارج الصين التي نشأ بها الفيروس في أواخر العام الماضي.

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